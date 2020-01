Gelenaar met grote hoeveelheid cocaïne betrapt op Sunrise Festival Jef Van Nooten

07 januari 2020

21u38 0 Geel Een man (23) uit Geel riskeert een zware werkstraf voor inbreuken op de drugswetgeving. De man werd op het Sunrise Festival in Lille betrapt met een grote hoeveelheid cocaïne. “Ik was slechts koerier”, beweert de man.

De 23-jarige A.P. uit Geel liep in juni 2019 tegen de lamp tijdens Sunrise in Lille. “Hij gedroeg zich erg verdacht en werd daarom gecontroleerd door de politie”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck. “Hij was in het bezit van 31 dosissen cocaïne.”

De man verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij zich had laten verleiden om koerier te spelen. Hij was de drugs ergens gaan ophalen en moest die het festival binnen smokkelen om vervolgens op de camping aan iemand af te leveren. Hij zou daar 800 euro voor krijgen.

Het openbaar ministerie gelooft dat hij slechts koerier was en geen dealer. De aanklager vordert een zware werkstraf. “Ik had toen financiële problemen, maar heb intussen vast werk”, vertelde A.P. aan de rechter.

Vonnis op 4 februari.