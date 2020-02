Gele pijlen met de vraag ‘Welke richting gaan we uit?’ duiken opeens op in stad Wouter Demuynck

22 februari 2020

17u33 0 Geel Er zijn sinds kort enkele opvallende pijlen, met daarop het opschrift ‘Welke richting gaan we uit?’, opgedoken in Geel. Het gaat om een actie van het stadsbestuur, waarmee het haar inwoners wil stimuleren om hun mening te geven over de ruimtelijke ordening in de stad.

Weldra trekt de stad met haar Beleidsplan Ruimte naar de burger. Dat plan behelst verschillende domeinen zoals wonen, openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid. “De voorbije decennia is onze stad sterk geëvolueerd en dat proces zal ook niet stoppen”, klinkt het. “Onze verdere groei vraagt om een duidelijke strategie, want we willen dat Geel een leefbare, aangename stad blijft, die haar eigen identiteit en haar dorpse karakter niet verliest.”

Wedstrijd

Op verschillende locaties in Geel prijken nu de pijlen met daarop ‘Welke richting gaan we uit?’. Met een wedstrijd wil het stadsbestuur polsen naar de mening van de Gelenaars. Zij kunnen een selfie of een creatieve foto bij de pijlen maken, hem openbaar op sociale media posten met #mijngeel en een antwoord op de vraag ‘Welke richting ga jij uit?’. Deelnemen aan de wedstrijd, waarmee een cadeaubon van 50 euro gewonnen kan worden, kan tot en met 31 maart.