Gele loper wordt uitgerold voor heropening van winkels Wouter Demuynck

09 mei 2020

13u47 0 Geel Ook in Geel bereiden ze zich volop voor op de heropening van de winkels komende maandag. Om de heropening een beetje feestelijker te maken zal handelsvereniging Geel Centrum de gele loper uitrollen.

Bovenop de maatregelen van de overheid onderneemt ook het stadsbestuur nog enkele acties. Zo zal elke handelaar van de stad een affiche krijgen met daarop richtlijnen voor de klanten. Op die affiche kan de handelaar het maximuma aantal toegelaten klanten in de winkel noteren. De stad zal ook grote banners in het centrum uithangen om klanten te verwelkomen en meteen ook de richtlijnen in de kijker te zetten. In samenwerking met handelaarsvereniging Geel Centrum zullen in de winkelstraten ook de gele lopers uitgerold worden.

Stoepstickers

Waar mogelijk langere wachtrijen kunnen ontstaan in de winkelstraten zal de stad stoepstickers aanbrengen. “De stadsdiensten hebben samen met de politie bekeken hoe ze de wachtrijen veilig kunnen organiseren. De fietsparking voor Kruidvat verhuist naar de overkant van de straat om zo meer ruimte te creëren voor wachtende klanten. Tentjes buiten op openbaar domein voor wachtende klanten zijn niet toegelaten omdat dit voor een samenscholing kan zorgen bij regenweer.”

Evaluatie

De politie en gemeenschapswachten zullen een oogje in het zeil houden om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Op woensdagochtend 13 mei is er een eerste evaluatiemoment voorzien en kunnen er nog bijkomende acties ondernomen worden.