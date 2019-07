Geen werftransport in schoolomgevingen tijdens begin- en einduren van scholen Wouter Demuynck

01 juli 2019

15u57 0 Geel Het Geelse stadsbestuur heeft het Charter Werftransport in samenwerking met de bouwsector ondertekend. Met het charter geven beide partners de intentie aan om voor een bereikbare en veilige (school)omgeving te zorgen tijdens werken.

In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Hierover zal het stadsbestuur actief met de bouwheren, aannemers en handelaars communiceren.

Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met het contactcentrum grondgebonden zaken op het nummer 014/56.62.50 of via grondgebondenzaken@geel.be.