Geen Week, wel Zomer van de Korte Keten: “Tijdens de lockdown was de lokale boer erg populair” Wouter Demuynck

19 juni 2020

19u43 0 Geel Dit jaar is er in de provincie Antwerpen voor het eerst geen Week van de Korte Keten, wel een Zomer van de Korte Keten. Dat is een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis, die ertoe heeft geleid dat mensen meer producten bij de lokale landbouwer gaan kopen. In Geel werd het startschot voor de Zomer van de Korte Keten gegeven bij het aardbeien- en aspergebedrijf van de familie Lievens-Blockx.

De voorbije jaren organiseerde de provincie Antwerpen telkens de Week van de Korte Keten, waarbij de korteketenverkoop van landbouwbedrijven met allerlei activiteiten gepromoot werd. Dit jaar gaat de provincie Antwerpen een stap verder met de Zomer van de Korte Keten. Nog tot 30 september zullen landbouwers, verenigingen, steden en gemeenten tientallen activiteiten organiseren om mensen meer vertrouwd te maken met de verschillende vormen van korteketenverkoop.

Lokale economie steunen

“Tijdens de coronacrisis zien we dat de korte keten in trek is. Mensen hebben ervoor gekozen om bij de lokale boer producten te kopen omdat ze zagen dat in de grote warenhuizen, tussen de grote massa, een groter risico op besmetting is. Bij de boer is het daarentegen kleinschaliger, de mensen voelen zich er veiliger. Bovendien weten ze perfect waar hun eten vandaan komt”, zegt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen (CD&V).

“Door de crisis is er ook een reflex ontstaan om de lokale economie te steunen. Aangezien we verwachten dat veel mensen deze zomer gaan thuisblijven, vonden we het interessant om de producten van de landbouwers de hele zomer in de kijker te zetten. ”

Een bijkomende reden voor de ommezwaai is dat een langgerekte campagne op een veiligere manier minstens evenveel mensen kan bereiken dan een korte, intensieve campagne. Alle activiteiten rond de campagne zullen gebundeld worden op www.zomervandekorteketen.be.

Doe-het-zelf-pakket

Het startschot voor de Zomer van de Korte Keten werd in Geel gegeven bij het aardbeien- en aspergebedrijf van de familie Lievens-Blockx. Zoals elke deelnemende ondernemer mocht ook het Geelse bedrijf een gratis doe-het-zelfpakket in ontvangst nemen om bedrijfsbezoeken en andere activiteiten netjes volgens de coronamaatregelen te laten verlopen. Het pakket bevat onder meer materiaal dat aanmaant om afstand te houden, de juiste wandelrichting aan te houden en een liter handgel van Sterkstokers uit Hoogstraten.

Zoals wel meer lokale landbouwers zag ook Dirk Lievens de omzet van zijn bedrijf de voorbije weken stijgen. “Voor ons is het niet echt een crisis geweest, wel een opportuniteit. De asperges waren er gelukkig pas begin april, toen de mensen het al gewoon waren om in de rij te staan. Dat gebeurde telkens heel gedisciplineerd. We hebben de crisis dus goed doorstaan, maar het zal niet voor iedereen een positief verhaal zijn. Ik heb al mensen gehoord die geen personeel hebben. Hoewel het coronaverhaal voor ons goed verlopen is, hopen we wel dat alles weer snel bij het oude is. Als veel mensen hun job verliezen, dan zal ook de verkoop dalen.”