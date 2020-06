Geelse wielerprof Frederik Frison en Beweging.net lanceren fotozoektocht: ontdek alle 12 deeldorpen van Geel Wouter Demuynck

05 juni 2020

14u38 0 Geel Nu heel wat Gelenaars de voorbije maanden Geel opnieuw te voet of met de fiets ontdekten, lanceert de Geelse afdeling van Beweging.net een fotozoektocht doorheen de twaalf deeldorpen. Dat doet het in samenwerking met de profwielrenner Frederik Frison, die tijdens de coronacrisis zelf enkele duizenden trainingskilometers afmaalde in en rond Geel.

Beweging.net slaat de handen in elkaar met Frederik Frison, de Geelse wielerprof die voor Lotto-Soudal rijdt, om de Gelenaars de vele deeldorpen die de stad rijk is verder te laten ontdekken. “Misschien ken je Geel-Zammel wel erg goed, maar is Ten Aard, Stelen, Holven of Punt nog onbekend terrein. De zoektocht ‘van Bel tot Zammel’ nodigt alle Gelenaars uit om dichtbij huis plezier te beleven met vrienden of familie”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Vijf foto’s per deeldorp

De opzet van de fotozoektocht is om uit te zoeken welke foto’s bij welk deeldorp horen. Per deeldorp zijn er vijf foto’s genomen, wat het totaal dus op 60 foto’s brengt. Het ideale vertrekpunt voor de zoektocht is de kerk op de Markt. Frederik Frison, in het plunje van zijn ploeg, ging vrijdag als eerste van start om de 60 geselecteerde foto’s van Geelse straatbeelden toe te wijzen aan het juiste deeldorp.

Via de link https://forms.gle/vGzYG7pLdexzn4ox9 krijg je alle foto’s te zien, zodat je met je smartphone op stap kan. Een papieren versie is te verkrijgen bij de dienst toerisme op de Markt.

Wereldwinkel

Om de Gelenaars aan te moedigen schenkt Beweging.net bovendien een drietal aankoopbonnen van de Wereldwinkel van Geel weg aan enkele deelnemers. “Zo steunen we niet alleen de vrijwilligers die deze winkel runnen maar ook de werknemers in het Zuiden. En wie weet kan je tijdens je fietstocht of wandeling ondertussen ook onze cafés, restaurants en andere lokale handelaars een hart onder de riem steken.”