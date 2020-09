Geelse triagecentrum bereikt maximumcapaciteit, maar vraag naar tests blijft toenemen: “We staan nog voor grote uitdagingen” Wouter Demuynck

16 september 2020

17u49 0 Geel Het triagecentrum aan het Ziekenhuis Geel draait momenteel op volle toeren. Ten opzichte van vorige week is de testcapaciteit verdubbeld naar 160 tests per dag. Dat is zowat de maximumcapaciteit, maar de verwachting is dat het aantal tests nog gaat blijven toenemen. “Vanaf half oktober kunnen we indien nodig de testcapaciteit nogmaals verdubbelen tot verdrievoudigen”, zegt An Merchie, coördinator van het triagecentrum.

De Zuiderkempen tellen vier triagecentra - gelegen in Geel, Mol, Herentals en Westerlo. Tijdens de zomerperiode ging het triagecentrum in Westerlo dicht omdat het erg rustig was, maar intussen is ook dat triagecentrum weer geopend wegens de grote vraag naar tests. “Sinds half vorige week merken we dat we dagelijks moeten bijsturen door de capaciteit op te voeren en ook het aantal verpleegkundigen en artsen te verhogen. Het triagecentrum in Westerlo is weer opengegaan om die vraag naar tests te volgen”, zegt An Merchie.

Grote uitdagingen

In Geel ligt de testcapaciteit momenteel op 160 tests per dag. Een week eerder was dat nog maar de helft. “Als dat zich zo verderzet, staan we nog voor grote uitdagingen. We verwachten wel dat de vraag gaat blijven stijgen, toch zeker de eerste weken. Enerzijds hopen we dat het grootste deel van de reizigers is teruggekeerd, maar intussen zijn er ook veel meer infecties die volgens de richtlijnen allemaal getest moeten worden. Wat nu aan reizigers vermindert, neemt bovendien toe aan tests voor scholen en sportverenigingen aangezien die contacten daar intensiever zijn.”

In het triagecentrum zijn drie verpleegkundigen, één à twee artsen en één administratief medewerker aan de slag. Daarnaast wordt er beroep gedaan op een drietal vrijwilligers die mee de administratie verwerken en de verpleegkundigen ondersteunen. “Zonder die vrijwilligers zouden we misschien maar de helft kunnen bolwerken”, vervolgt Merchie.

Vaste containers

“We weten dat we de capaciteit nog gaan moeten opschalen. We zitten nu in een tent, maar het is de bedoeling dat we verhuizen naar vaste containers achter die tent. Daar is meer ruimte voor onthaal en verpleging, zodat we een grotere doorstroom hebben. We kunnen onze drie verpleegkundigen momenteel bijvoorbeeld niet optrekken naar zes aangezien we daar de ruimte niet voor hebben. Die grotere infrastructuur zou half oktober klaar moeten zijn. Dan zouden we de testcapaciteit nog eens kunnen verdubbelen tot verdrievoudigen. We proberen het nu op deze manier te bolwerken. Daarom is ook het centrum in Westerlo weer geopend, om de druk in de andere centra van de regio weg te halen.”

Vermoeiend

Begin deze week besliste de middelbare school Sint Aloysius Geel, in overleg met het CLB, dat 180 leerlingen in quarantaine en getest moeten worden na enkele coronabesmettingen op de school. Die tests gebeurden uiteindelijk niet in het triagecentrum, wel bij het CLB zelf. “We kunnen onze capaciteit immers niet zomaar verdubbelen met een vingerknip. Het was een fijne samenwerking met het CLB die echt wel werkte. Het zal in de toekomst nog wel gebeuren dat er grote bubbels getest moeten worden.”

De forse toename van het aantal tests eist uiteraard wel zijn tol op de medewerkers. “We zijn wel flexibel en bereid veel werk op ons te nemen, maar het wordt wel heel vermoeiend. We moeten steeds erg snel schakelen. We zitten niet op ons tandvlees, maar heftig is het wel. Het is echter niet zo dat Geel een uitschieter is qua drukte. We zien het in heel Vlaanderen toenemen.”

Het triagecentrum is dringend op zoek naar vrijwilligers die aan het onthaal werken en verpleegkundigen ondersteunen. Elke dag zijn er twee vrijwilligers nodig voor shiften van 13 tot 18 uur. Je aanmelden als vrijwilliger kan via een formulier op de website van de stad.