Geelse ngo Cunina bouwt toiletten voor 3.000 schoolkinderen in Haïti Wouter Demuynck

03 juni 2019

18u01 0 Geel De Geelse ngo Cunina gaat in zes scholen in en rond Mombin Crochu, op het platteland van Haïti, toiletten bouwen zodat de ruim 3.000 schoolkinderen straks onder hygiënische omstandigheden naar het toilet kunnen. In Haïti is cholera de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen jonger dan 5 jaar en dat is onder meer te wijten aan het gebrek aan sanitaire voorzieningen.

Wereldwijd hebben 2,5 miljard mensen geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen. Veel mensen doen hierdoor hun behoefte meestal in struiken of bijriviertjes, die hierdoor besmet raken en infecties veroorzaken die zich razendsnel verspreiden. Omdat mensen door een gebrek aan schoon drinkwater ook hun handen niet wassen, kan het heel snel de verkeerde kant op gaan. Alleen al handen wassen na een toiletbezoekje en voor het eten kan het aantal sterfgevallen halveren. Daarom bouwt ngo Cunina uit Geel dit jaar in Haïti behalve hurktoiletten - die hygiënischer zijn dan zittoiletten - ook voldoende lavabo’s zodat straks meer dan 3.000 schoolkinderen na afloop van een toiletbezoek de handen kunnen wassen.

Voor vrouwen en meisjes is het bij gebrek aan sanitair ook vaak gevaarlijk om in de buitenlucht een plekje te zoeken om zich te ontlasten, omdat ze blootstaan aan geweld. “Of ze gaan naar een van de weinige toiletten die er al zijn: typische ‘kakdozen’, zoals de Haïtianen ze zelf noemen. Dat is niet meer dan een plank met een gat in. De kinderen gaan er rechtop staan. Ik moet er geen tekening bij maken”, vertelt Cunina-stichter en voorzitter Sophie Vangheel. Cunina gaat daarom 150 hurktoiletten in 6 verschillende scholen bouwen op het Haïtiaanse platteland. “Gekozen is voor makkelijk te onderhouden roestvrij stalen hurktoiletten, plus bijbehorende lavabo’s.” Vangheel hoopt dat nieuwe toiletten rond november 2019 geïnstalleerd zijn.

De nieuwe sanitaire blokken zullen de ergste problemen oplossen, zodat de kinderen niet langer hoeven te vrezen voor besmettingen en infecties. Maar daar stopt het niet. Bedoeling is om wekelijks een andere klas verantwoordelijk te stellen voor het onderhoud van de toiletten. “Op die manier brengen we de kinderen ook bij hoe ze de hygiëne kunnen verbeteren van zichzelf en de school. Het is ook niet verwonderlijk dat deze kinderen, die nooit over schoon sanitair konden beschikken, dat nooit hebben geleerd,” besluit Sophie Vangheel.

Cunina werkt al bijna 30 jaar in Haïti, nog altijd een van de armste landen ter wereld. Hun focus ligt daarbij op het toegankelijk maken van onderwijs voor kansarme kinderen. In de meeste scholen is de toestand er immers erbarmelijk, met bijvoorbeeld overvolle klassen, kleine of ongeschikte ruimtes en een gebrek aan materiaal zoals boeken, schrijfgerief en boekentas. Daarom bouwde Cunina eerder al tientallen nieuwe klaslokalen verspreid over zes verschillende scholen in het binnenland van Haïti.