Geelse Marinekadetten rechten de rug na jaar vol ellende: dak ging vliegen tijdens storm en vereniging dreigde te moeten stoppen

Geel

In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in de Kempen. Voor de Koninklijke Marinekadetten Geel was 2019 in eerste instantie vooral een jaar vol ellende. Tijdens de storm van 10 maart ging hun gloednieuwe dak vliegen en iets meer dan een week later volgde al een nieuwe klap voor de nautische jeugdbeweging, die dreigde te moeten verhuizen na een klacht van een buurtbewoner . De Marinekadetten kunnen het jaar evenwel in schoonheid afsluiten.