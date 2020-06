Geelse jeugdbewegingen kunnen veilig op kamp dankzij 35 voorhoofdthermometers en 20 handwasstraten Wouter Demuynck

25 juni 2020

17u57 1 Geel Strenge hygiënemaatregelen en bubbels van maximaal 50 personen maken kampen van jeugdbewegingen deze zomer niet evident. De jeugdbewegingen in Geel krijgen daarom van verschillende organisaties een duwtje in de rug. Rotary Geel sponsort 35 voorhoofdthermometers en scholengemeenschap Kogeka leent 20 handwasstraten uit. De stad Geel zal voor logistieke ondersteuning zorgen.

De Geelse jeugdbewegingen kregen eerder al gratis ontsmettingsmiddelen van de firma WimPau. Nu komen daar ook nog voorhoofdthermometers en handwasstraten bij voor zo’n 20 jeugdverenigingen, met in totaal 1.982 deelnemers aan kampen.

Temperatuur meten

De 35 voorhoofdthermometers ter waarde van 2.500 euro zijn een handige oplossing om de temperatuur van deelnemers op kamp te meten. “Hij werkt snel, is veel hygiënischer dan de oor- of contactthermometer en is betrouwbaar. Voor jeugdbewegingen is het dit jaar extra belangrijk om te weten of kinderen ziek zijn en koorts hebben. Een ziek kind moet onmiddellijk door een arts getest worden op Covid-19. Test het positief, zal heel de bubbel de bivak stopzetten en huiswaarts keren. Meer dan ooit zal de leiding alle kinderen nauwlettend in het oog houden”, zegt schepen van Jeugd Marlon Pareijn (CD&V).

Handen wassen

Scholengroep Kogeka had 23 handwasstraten gemaakt om het handen wassen op de scholen te vereenvoudigen. “Tijdens de zomermaanden zullen deze niet gebruikt worden door de scholen. Kogeka zal deze wasstraten uitlenen aan het jeugdwerk voor de zomerkampen: 20 stuks worden ter beschikking gesteld voor het Geelse jeugdwerk, de overige 3 gaan mee op kamp met de jeugdbewegingen van Kasterlee”, vervolgt Pareijn.

Bivakmogelijkheden

Naast de kampsubsidies en het transport van kampmateriaal kunnen de groepen dit jaar uitzonderlijk ook beroep doen op de materiële medewerking van de stad Geel. “Daarnaast ontvangen we in Geel deze zomer ook 30 groepen op kamp. Met 9 bivakhuizen en 8 kampeerterreinen heeft Geel heel wat bivakmogelijkheden. De dienst jeugd heeft ook lokale verenigingen aangesproken om hun infrastructuur ter beschikking te stellen. Het voetbalplein en kantine van KWB Bel mag alvast gebruikt worden als speel- en slaapplaats. We overleggen regelmatig met kampeerhuisuitbaters, de Geelse jeugdverenigingen en de groepen die in onze stad op kamp komen om ervoor te zorgen dat de zomerkampen volgens de regels van het zomerplan kunnen doorgaan.”