Geelse horeca past zich aan in tijden van corona: haal je maaltijd af of laat ze thuis bezorgen Wouter Demuynck

17 maart 2020

12u24 20 Geel Nu alle horecazaken tot en met 3 april verplicht gesloten zijn, biedt ook de Geelse horeca extra lever- en afhaalmogelijkheden aan. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Bistro Vincent

Bistro Vincent is op maandag gestart met het aanbieden van afhaal- en leverdiensten. Op hun website vind je onder ‘A la carte’ alle mogelijke gerechten die je kan bestellen. Bestellen kan telefonisch op het nummer 014/58.58.57. Wie een bestelling tussen 10 en 12 uur plaatst, kan de gerechten afhalen of ze thuis verwachten tussen 17 en 20 uur. Voor wie tussen 17 en 20 uur bestelt, zullen de gerechten de dag erna tussen 10 en 12 uur arriveren.

Den Bagger

Taverne Den Bagger in Geel-Ten Aard gaat in een straal van 15 kilometer gerechten aan huis leveren. Ook eten afhalen is mogelijk. Een bestelling plaatsen kan door te bellen naar 0493/17.92.46. De uitbaters hebben ook nog een tip voor diegenen die hun zaak nog verder willen helpen. “Koop nu al een cadeaubon om ons een hart onder de riem te steken. Zo kunnen wij nadien ook nog voortbestaan”, klinkt het.

De Kleine Tafel

Retro koffiehuis en brasserie De Kleine Tafel op de Werft biedt op zaterdag en zondag ontbijtmanden aan die je kan komen afhalen. De ontbijtmanden, die 15 euro per persoon kosten, bestellen doe je door te bellen naar 014/96.05.86 of door een bericht te sturen naar de Facebookpagina van de zaak.

De Kruimel

Brasserie De Kruimel knutselde een take-awaymenu met 10% korting in elkaar voor haar klanten en ook de openingsuren werden tijdelijk aangepast. Voor afhaalgerechten is De Kruimel op de Markt nu op woensdag, donderdag en vrijdag telkens geopend van 16.30 tot 21.30 uur. Op zaterdag en zondag is dat van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 21.30 uur. Bestellen kan via 014/58.33.81, het menu is te vinden op de Facebookpagina of de website van De Kruimel.

De Kip van Angèle

Ook cafés springen creatief om met de coronamaatregelen. Zo pakt De Kip van Angèle het ludiek aan met de verkoop van blijf-in-uw-kotpakketten. Je kan er een wijnpakket - met vier flessen wijn en versnaperingen - of een bierpakket bestellen. Bij de bierpakketten, ook inclusief versnaperingen, kan je kiezen tussen small (vijf biertjes), medium (tien biertjes) en large (twintig biertjes) aan de prijs van respectievelijk 12,5; 25 en 50 euro. Bestellen kan via het nummer 0485/54.90.11.

De Kleine Volmolen

Brasserie De Kleine Volmolen in Geel-Bel organiseert op vrijdag 20 maart een afhaaldag. Hun afhaalmenu vind je op hun Facebookpagina. De uitbaters vragen om bestellingen per sms voor woensdag 18 maart om 20 uur door sturen, op het nummer 0478/97.08.02. Afhalen kan op vrijdag tussen 12 en 20 uur.

Entre Deux Côtes

Cateraar Entre Deux Côtes biedt op dinsdag 17 maart voor de eerste keer afhaalgerechten aan, die besteld kunnen worden via Whatsapp op het nummer 0496/29.71.30 of via info@entredeuxcotes.com. Leveren kan vanaf een bestelling van 50 euro, eten afhalen kan op dinsdag tussen 15 en 19 uur aan Brugweg 1. Het menu vind je op de Facebookpagina van de zaak. Bij succes wordt de afhaal- en leverformule verlengd.

Huis Manendonckx

Wijnhandel Huis Manendonckx levert gratis aan huis in Geel bij bestellingen vanaf 30 euro. Bestellen kan via bestellingen@huismanendonckx.be of 014/58.88.05 maar er zijn wel gewijzigde openingsuren. Op donderdag en vrijdag is de zaak open van 10.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur, op zaterdag is ze steeds doorlopend geopend van 10 tot 17 uur. Naast allerlei wijnen verkoopt Huis Manendonckx ook het Kempense streekproduct Koffie De Maan.

Mille Paste

Het Italiaanse restaurant Mille Paste blijft haar afhaalmenu aanbieden en gaat tijdelijk ook gratis leveren binnen een straal van 5 kilometer bij bestellingen vanaf 35 euro. Het afhaalmenu kan je downloaden op de website of vind je terug op de Facebookpagina van de zaak. De normale openingsuren gelden ook voor de afhaalgerechten, die je kan bestellen via 014/58.46.84.

Pain-Deco

Broodjeszaak Pain-Deco breidt de openingsuren tijdelijk uit tijdens de coronamaatregelen. Van maandag tot en met donderdag kan je ook nog van 17 tot 19 uur gerechten komen afhalen, naast de gebruikelijke openingsuren van 10 tot 14 uur. Op vrijdag en zaterdag is Pain-Deco doorlopend geopend van 10 tot 19.30 uur. Een bestelling plaatsen kan via de website of door te bellen naar 014/70.68.08.

Pita Geel

Ook Pita Geel blijft beschikbaar voor het afhalen en leveren van eten. Elke dag kan er van 11 tot 23 uur geleverd worden of kan je je bestelling komen afhalen. De koeriersdienst levert in het centrum aan huis vanaf een bestelling van 8,50 euro, in Larum, Stelen, Punt, Winkelomheide, Bel en Ten Aard vanaf 15 euro en in Zammel en Oosterlo vanaf 25 euro.

Sysmans

De viswinkel, vleeswinkel en verswinkel van Sysmans blijven gewoon open, maar gaan tijdelijk ook aan huis leveren. Klanten kunnen een keuze maken uit drie foodboxen of bestellen uit het vast assortiment van de drie winkels. Om thuis geleverd te worden, moet de bestelling wel minstens 50 euro kosten. In het centrum van Geel wordt gratis geleverd, daarbuiten wordt een leveringskost aangerekend van 1,10 euro per kilometer. Bestellen kan via het bestelformulier op de website, via info@sysmans.be of het nummer 014/72.46.55.

The Italian Chef

Pizzeria The Italian Chef blijft afhaal- en leverdiensten aanbieden. De zaak is elke dag geopend van 16 tot 22.30 uur. Bestellen kan via de website of door te bellen naar 014/58.84.77.

Vivo By La Ghironda

Het restaurant van Vivo By La Ghironda is gesloten, maar de bijhorende delicatessenwinkel blijft geopend. Je kan er dagelijks verse gerechten uit de koeltoog kopen. Het restaurant start ook met een afhaalmenu dat telefonisch via 014/89.75.95 kan besteld worden.