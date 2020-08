Geelse corona-app valt ook in Nederland in de smaak: “Horeca in Amsterdam, Leeuwarden, Dordrecht en Someren maakt er al gebruik van” Wouter Demuynck

18 augustus 2020

12u45 0 Geel Het Geelse communicatiebureau C-Works! heeft de online applicatie ‘Ik ben bij...’ ontwikkeld om bezoekersregistratie in coronatijden eenvoudiger te maken. Ook in Nederland valt de applicatie in de smaak, al moest C-Works! voor onze noorderburen wel een aangepaste versie maken aangezien registreren ginds iets anders verloopt.

Met de online applicatie ‘Ik ben bij...’ scannen bezoekers een unieke QR-code met hun smartphone om zo hun gegevens te kunnen achterlaten bij het in- en uitchecken. Het gebruik ervan beperkt zich bovendien niet tot de horeca. “Ook sportclubs, een speelhal en zelfs een avonturenpark maken er gebruik van. En in onze eigen coworkingspace kunnen de aanwezigen zich ermee aanmelden. We hebben er bewust voor gekozen om de applicatie multifunctioneel te maken en ons niet alleen te richten op de horeca”, zegt ontwikkelaar Hans Claesen.

Gebruiksvriendelijk

De applicatie kan één maand gratis getest worden. Intussen maken zaken uit heel Vlaanderen er al gebruik van. “De applicatie is zeer gebruiksvriendelijk. Er kan met een unieke code per locatie gewerkt worden en de gegevens worden na verloop van tijd automatisch verwijderd. Als uitbreiding kan er ook met NFC-tags gewerkt worden, de technologie achter het contactloos betalen. Hierbij hoeft men geen QR-code te scannen, maar legt men de smartphone gewoon op tafel om de app te openen.”

Aangepaste versie voor Nederland

Sinds kort is bezoekersregistratie in de horeca ook bij onze noorderburen verplicht. “De registratie verloopt daar iets anders en dient vooraf te gaan met een verplichte gezondheidscheck. We hebben dus een aangepaste versie gemaakt voor de Nederlandse markt. Inmiddels wordt het platform gebruikt in cafés en restaurants in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Dordrecht en Someren.”