Geels zuurdesembrood wordt uitgeroepen tot Product van het Jaar in tv-programma ‘Vrede op Aarde’ Wouter Demuynck

08 januari 2020

13u46 0 Geel In de laatste uitzending van ‘Vrede op Aarde’, gepresenteerd door Sven De Leijer, is het zuurdesembrood van Stijn Van Kerckhoven en Berre Ceuppens verkozen tot product van het jaar. In oktober behaalden ze nog de vijfde plaats op het WK voor bakkers, waar ze in de categorie nutritionele broden ook al de gouden medaille wonnen voor hun zuurdesembrood.

In ‘Vrede op Aarde’ had de jury van BV’s, onder leiding van voorzitter Jan Peumans, de keuze uit voedingsproducten die in 2019 een prijs hadden gewonnen. Onder meer de lekkerste praline van 2019, Lokerse paardenworst - dat door Het Laatste Nieuws werd uitgeroepen tot Streekproduct van het Jaar - en de beste schuimwijn ter wereld passeerden de revue. De keuze viel evenwel op het zuurdesembrood, waarvan Hendrik Vos, Siska Schoeters en Margriet Hermans zich fan toonden.

Van Kerckhoven en Ceuppens, respectievelijk bakker-leerkracht en oud-leerling van de bakkersafdeling van Sint Jozef Geel, mogen zich dit jaar trouwens nog opmaken voor een best of-finale in Peru aangezien ze bij de beste zes eindigden op het WK in Nantes van afgelopen jaar.