Geels Vijvertje wint zilveren medaille met zwemvijver in Oosterlo Wouter Demuynck

17 december 2019

23u49 0 Geel Op de jaarlijkse uitreiking van de beste Belgische zwembad-, wellness- en zwemvijverbouwers heeft Geels Vijvertje de zilveren award gewonnen in de categorie ‘Zwemvijvers tot 40.000 euro’.

Geels Vijvertje, specialist in zwem- en visvijvers en aquariums, dong mee naar de prijzen met een project in Geel en eentje in Keerbergen. Het was uiteindelijk de uitgestrekte zwemvijver in Geel-Oosterlo die het bedrijf de zilveren award opleverde. “Het is de eerste keer dat we meedingen voor een award. Dat we dan ook meteen in de prijzen vallen, betekent veel voor ons. De waardering voor het geleverde werk doet ons enorm veel deugd”, aldus zaakvoerder Fred Dudok.

De vijver is 15 meter lang en heeft een plantenzone aan de lange kant. De kleine waterval aan het einde van de vijver zorgt voor een rustgevend, kabbelend geluid. De warmtepomp die het water verwarmt is volledig ecologisch. Bovendien wordt het water mechanisch gefilterd door een meerkamerfilter en een boogzeef om het grove vuil te verwijderen.