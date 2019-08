Geels Hartje van Patisserie Verlooy en Bakkerij Steurs: “Kruipt veel tijd in, maar ze worden met liefde gemaakt” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Geel Het Geels Hartje is meer dan zomaar een koekje. Het werd in 1986 ontwikkeld ter ere van de heilige Dimpna en is ondertussen een symbool geworden in Geel. Het wordt door twee producenten op de markt gebracht: Patisserie Verlooy en Bakkerij Steurs. “Aan het Geels Hartje is wel wat werk. Het is ook iets duurder, maar het wordt altijd met veel liefde gemaakt”, verzekeren ze.

Het Geels Hartje als koekje zag in 1986 het levenslicht, maar eigenlijk gaat de ontstaansgeschiedenis terug tot de zevende eeuw, met de legende van Sint-Dimpna. Dimpna was de dochter van een Noord-Ierse koning. Toen de koningin stierf, wilde de koning met zijn dochter trouwen. Dimpna weigerde en vluchtte weg, waarna ze in Geel belandde. Aan Zammel vond de koning haar terug en vroeg hij haar opnieuw ten huwelijk. Toen ze dat opnieuw weigerde, onthoofde hij haar. Later werd de heilige Dimpna patroonheilige van de stad en beschermster tegen krankzinnigheid. Door de grote toeloop van bedevaarders ontstond een wachttijd voor de ziekenkamer, waardoor bedevaarders tijdelijk onderdak zochten bij de Gelenaars. Zo ontstond de traditie van gezinsverpleging, die Geel de bijnaam van Barmhartige Stede opleverde. Nog elke vijf jaar worden in Geel de Dimpnadagen georganiseerd, met een ommegang en een theaterspektakel rond de heilige Dimpna.

Trots

Het stadsbestuur is terecht trots op die bijnaam en vroeg aan de bakkersschool van Geel om rond dat thema een koekje te ontwikkelen. Zo ontstond in 1986 het Geels Hartje: een hartvormig boterkoekje met amandelen en een vulling van marsepein en abrikozenconfituur. “Elke Gelenaar kent de geschiedenis erachter wel, want we zijn er allemaal mee opgegroeid. Voor ons is dat verhaal wel belangrijk”, zegt Jeroen Verlooy (36) van Patisserie Verlooy. “De Gelenaar is trots op het Geels Hartje en het verkoopt dan ook goed. Mensen weten dat het met de hand gemaakt wordt en dat het voor alle gelegenheden van pas komt.”

Tijdrovend

Het Geels Hartje ziet eruit als een simpel koekje, maar de productie is wel een tijdrovend klusje. “We hebben geen grote productiemachine, dus er komt wel wat handvaardigheid aan te pas bij het opbouwen van het koekje: de marsepein op het koekje leggen, afspuiten met de confituur en het dan dichtplakken. Het is niet per se moeilijk, maar er kruipt wel veel tijd in.” Naast de gewone hartjes verkoopt Patisserie Verlooy ook Coeurs d’Amour, pralines in hartvorm met een koekje erin.

Peter Steurs van Bakkerij Steurs, die andere maker van het Geels Hartje, beaamt dat. “Een ander koekje spuit je en het is klaar. Aan het Geels Hartje is wel wat werk. Het is dan ook iets duurder omdat het verschillende keren door onze handen gaat en ook omdat de ingrediënten vrij duur zijn. Maar het Geels Hartje wordt altijd met veel liefde gemaakt. Bij bepaalde gelegenheden maken we ook varianten. Met Valentijn gebruiken we bijvoorbeeld roze marsepein.”

Bij bepaalde gelegenheden maken we ook varianten. Met Valentijn gebruiken we bijvoorbeeld roze marsepein Peter Steurs

Verkoopt als zoete broodjes

Bij Bakkerij Steurs gaan de Geelse Hartjes ook als warme broodjes over de toonbank. “Veel mensen vinden het lekker. Het is lang houdbaar en het is iets anders dan een gewoon koekje met marsepein en confituur als vulling. Het verkoopt als gek. Vooral tijdens het toeristisch seizoen en de feestdagen is het immens populair. Maandag en woensdag heb ik er al duizend gemaakt en vandaag (vrijdag, nvdr) moet ik er al opnieuw maken. Ik heb het gevoel dat het nu nog bekender begint te raken. Als Gelenaars familie op bezoek hebben, vinden ze het altijd leuk om Geelse Hartjes mee te geven. Door de combinatie van de symboliek en de smaak is het Geels Hartje zo geliefd bij de Gelenaars. Het is een mooie manier om te tonen dat we een hart hebben voor de geesteszieken.”

