Gareth Van der Velde (Open Vld) neemt ontslag als gemeenteraadslid Wouter Demuynck

26 februari 2020

12u05 1 Geel Open Vld-raadslid Gareth Van der Velde heeft ontslag genomen uit de gemeenteraad in Geel. Zijn horeca-activiteiten waren niet langer te combineren met een mandaat in de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Myriam Smets, die nu in het Bijzonder Comité zetelt en voorzitter van Open Vld Geel is.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 kwam Gareth Van der Velde, beter bekend als ‘Gareth van De Sport’, nog op als onafhankelijke kandidaat op de lijst van Open Vld. De zaakvoerder van café De Sport en medeoprichter van koffiehuis KolorKaffee op de Werft raakte vanop de tweede plaats met 316 stemmen verkozen. Sindsdien zetelde hij als raadslid in de gemeenteraad voor Open Vld. De combinatie van het lokale mandaat met zijn beroepsactiviteit was echter niet langer haalbaar.

Drukke agenda

“Mijn zelfstandige beroepsactiviteit is in een onverwachte stroomversnelling gekomen. Hierdoor rest er mij geen tijd om mijn functie in de gemeenteraad naar behoren uit te voeren, want naast het bijwonen van de gemeenteraad leggen de vele vergaderingen een groot beslag op mijn agenda”, aldus Gareth Van der Velde.

“Ik vind dat ik de dossiers die ik wil behandelen niet naar behoren kan uitwerken en uitvoeren en dat ik op die manier de partij niet voor de volle 100% kan vertegenwoordigen. Er staat veel politiek talent klaar bij Open Vld en daarom geef ik vol vertrouwen mijn mandaat terug aan de partij. Ik heb trouwens ondertussen ook een lidkaart en ben bestuurslid. Op die manier zal ik de partij van nabij blijven volgen.”

Myriam Smets, voorzitter van Open Vld Geel en huidig lid van het Bijzonder Comité, volgt Gareth Van der Velde op. Zij zal op maandag 2 maart de eed afleggen op de gemeenteraad.