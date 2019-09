Gabriëlle en Marcel vieren briljanten jubileum Wouter Demuynck

16 september 2019

18u46 3

Marcel Baelus (88) en Gabriëlle Vos (86) uit Geel vierden op 11 september hun 65ste huwelijksverjaardag. Samen hebben ze vier kinderen, zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Het vijfde achterkleinkind Mona, het kindje van hun jongste kleinkind, is op 4 september geboren. Begin oktober vieren ze beide feestelijkheden met de hele familie.

Marcel en Gabriëlle leerden elkaar op 11 november 1950 kennen op de soldatenkermis in Geel. Vier jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Samen hebben ze tot hun 65ste een eigen zaak gehad in veevoeders en kalverhandel. Nu genieten Marcel en Gabriëlle van het leven. Ze maken graag daguitstapjes, houden van terrasjes en kaarten met vrienden. Van Okra Stelen zijn ze 17 jaar voorzitter geweest.