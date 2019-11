Freinetschool De Zeppelin sluit week af met Rode Neuzen Receptie Wouter Demuynck

29 november 2019

18u01 0 Geel In Freinetschool De Zeppelin in Geel werd vrijdag hun Rode Neuzen Week afgesloten met een receptie die helemaal in het teken stond van de kleur rood. De school zamelde in totaal 919 euro in voor Rode Neuzen Dag.

De afgelopen week stond zowat alles bij De Zeppelin in het teken van Rode Neuzen Dag. Vrijdag volgde er een terugblik naar de activiteiten. “Tijdens ons forum, een freinettechniek om zaken aan elkaar voor te stellen, stelden de kinderen per groep voor wat ze deze week gedaan hebben binnen het thema van Rode Neuzen Dag”, zegt coördinator Joni Geluykens. De activiteiten van de Rode Neuzen School leverden uiteindelijk 919 euro op.

In de namiddag volgde voor alle klassen nog een receptie. “We hebben ze getrakteerd op een drankje in rode bekers en smiley-koekjes, sterrencakejes, rode snoepjes, rode druiven. Op de tafels plaatsten we enkele inspirerende quotes. Bij de start van de receptie zongen we ons eigen Rode Neuzen Lied, dat werd geschreven door de ouders van onze school.”