Freinetschool De Zeppelin bereikt kaap van 100 leerlingen Wouter Demuynck

22 november 2019

14u28 0 Geel De Geelse Freinetschool De Zeppelin heeft onlangs zijn honderdste leerling ingeschreven. Victorian zal de honderdste leerling zijn, al start hij wel pas na de kerstvakantie.

Op vijf jaar tijd is de school van 37 leerlingen uitgegroeid tot een school met 100 leerlingen. “Dat komt enerzijds door de populariteit van Freinetonderwijs, anderzijds door de inzet van het team, elke dag opnieuw”, zegt coördinator Joni Geluykens.

“Er wordt gestreefd naar de ideale mix van leren in combinatie met aandacht voor het constructief met elkaar omgaan. Op die manier krijgen welbevinden en communicatie een prominente plaats binnen onze dagelijkse schoolwerking. We merken elke dag opnieuw dat actief en onderzoekend leren samen in groep voor leerplezier zorgt.”