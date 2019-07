Frans en Renild uit Geel Bel vieren hun gouden huwelijksverjaardag Jurgen Geyselings

13 juli 2019

19u10 0 Geel In Geel Bel vierden Frans Maes (72) en Renild Lieckens(69) op 11 juli hun 50ste huwelijksverjaardag. Frans werd geboren in Mechelen en verhuisde op drie jarige leeftijd naar Geel, Renild is een rasechte Gelenaar sinds haar geboorte.

Het koppel heeft een mooie kroost op de wereld gezet en de familie bestaat ondertussen uit twee zonen, één dochter en 5 kleinkinderen.

In zijn loopbaan werkte Frans een tiental jaar bij DAF Trucks in Oevel, om daarna als zelfstandige aan de slag te gaan met gevelrenovatie en voegwerken. Renild startte haar carriere bij Bell Telephone in Geel om na 5 jaar dienst thuis te blijven en voor haar kinderen te zorgen. Nadien baatte Renild een wassalon uit in Geel.

“Mijn vrije tijd gaat grotendeels naar het opbouwen en in elkaar knutselen van decorstukken voor het plaatselijke toneelgezelschap”, vertelt Frans. “Ooit zakte ik af richting voetbalmatchen en paardenwedstrijden, maar dat is ondertussen verleden tijd.” Renild werkt evenzeer mee achter de schermen van het toneel, waar nodig staat ze Frans bij met het maken van decorstukken. “Mijn andere vrije tijd ging in het verleden vaak naar de kleinkinderen, of naar bezoekjes aan de vrouwengilde en samen wandelen of fietsen met de vrienden”, weet ze.