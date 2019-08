Frans en Elza al zestig jaar getrouwd Toon Verheijen

21 augustus 2019

18u38 4

Frans Bertels (83) en Elza Moelans (82) uit Geel hebben hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Het koppel trouwde op 21 augustus 1959. Ze leerden elkaar kennen in de periode dat Frans in het leger zat en Elza’s broer daar ook zat. Na drie jaar verloving en 365 brieven per jaar, stapten ze in het huwelijksbootje. Het koppel kreeg twee dochters waarvan er een 41 jaar geleden overleed. DE familie is ondertussen ook al drie kleinkinderen rijker. Frans heeft als hobby nog altijd zijn grote vijver en tuin onderhouden en is hevig supporter van ASV Geel. Elza is al twintig jaar vrijwilligster bij de stad.