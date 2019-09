Fit-o-meter in AZ Sint-Dimpna gaat vallen bij ouderen tegen Wouter Demuynck

24 september 2019

18u40 3 Geel Het AZ Sint-Dimpna Ziekenhuis in Geel heeft recent een fit-o-meter op de gang van de geriatrieafdeling ingericht. Dat parcours met oefeningen moet ervoor zorgen dat ouderen voldoende blijven bewegen, om zo de kans op vallen te verkleinen.

De fit-o-meter bestaat uit een reeks van tien oefeningen, zoals op de tippen staan en terug met de platte voeten op de grond komen. Het parcours is verspreid over heel de gang van de geriatrieafdeling. “Onze patiënten, artsen en ergotherapeuten zijn laaiend enthousiast over het initiatief”, zegt ergotherapeut Hanne Leysen. Wekelijks zijn er een tiental patiënten die de fit-o-meter afleggen, naast de sterke schouder van een ergotherapeut om tijdig op te steunen.

Door de vergrijzing neemt het aantal valincidenten met botbreuk bij ouderen toe. Uit schrik om te vallen gaan ouderen dan minder bewegen. Maar zo neemt hun spierkracht en evenwicht af, wat net de kans op vallen vergroot. “We willen die vicieuze cirkel doorbreken met een reeks eenvoudige oefeningen die we patiënten aanleren en die ze zelfstandig thuis kunnen verderzetten”, legt ergotherapeut Hanne uit. “Wist je dat valangst ook een impact heeft op het sociaal leven van mensen? We zien dat ouderen minder deelnemen aan sociale activiteiten uit schrik om te vallen. Hierdoor raken ze geïsoleerd en vereenzamen ze. Door de fit-o-meter blijven ouderen fit, hebben ze minder kans om te vallen, vermindert hun valangst, en durven ze naar buiten gaan zodat ze niet vereenzamen.”