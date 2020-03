Fifty One Club Geel schenkt 10.000 euro aan ziekenhuis in strijd tegen corona: “Dit is een ongewone en dringende situatie” Wouter Demuynck

27 maart 2020

14u22 0 Geel Serviceclub Fifty One Geel heeft een gift van 10.000 euro geschonken aan het Ziekenhuis Geel, dat eerder deze week met een campagne was gestart om geld in te zamelen in de strijd tegen corona. “We willen hen een hart onder de riem steken, want Geel heeft hen nodig”, zegt Erwin Van de Put van Fifty One.

Het Ziekenhuis Geel startte maandag met de inzameling van geld voor psychologische begeleiding van hun medewerkers en voor ontspanningsruimtes om hen even een rustmoment te gunnen in deze stressrijke tijden. Met de giften wil het ziekenhuis ook tablets aankopen zodat geïsoleerde coronapatiënten kunnen videobellen met hun familie.

Dringende situatie

Serviceclub Fifty One uit Geel besloot om een duit in het zakje te doen. “Dit is een ongewone en dringende situatie en dus willen we al ons geld van dit jaar schenken aan Ziekenhuis Geel. We doen een gift van 10.000 euro voor de strijd tegen corona. Wij willen er staan voor onze hulpverleners”, zegt Erwin Van de Put, voorzitter Dienst aan de Gemeenschap van Fifty One Club Geel.

“We zijn Fifty One heel dankbaar voor hun grote gift. Dit geeft ons kracht om in deze moeilijke periode verder te werken. We zijn enorm onder de indruk van de solidariteit van de hele bevolking”, reageert Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel.

Negen tablets

Sinds maandag hebben al meer dan 50 mensen een gift gedaan. In totaal schonken ze op enkele dagen tijd al meer dan 4.785 euro op de giftenrekening voor corona. “Elk uur komen er giften bij. Het ziekenhuis heeft met deze giften al negen tablets aangekocht. Nu komt daar nog de grote gift van Fifty One bij.”

Je kan online een gift doen op www.dimpnafonds.be of www.ziekenhuisgeel.be. Je kan ook een gift doen op rekeningnummer BE53 0689 0926 1253, met als mededeling corona.