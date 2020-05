Fietszone in centrum gaat vanaf 15 juni van start Wouter Demuynck

15 mei 2020

18u48 0 Geel De eerste fase van de fietszone in het centrum van Geel treedt vanaf 15 juni in werking. Vanaf dan zullen 22 straten (deels) een fietsstraat worden. Later wordt de fietszone nog uitgebreid.

De fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten in het centrum en is een onderdeel van het vernieuwde mobiliteitsplan, dat begin mei werd goedgekeurd op de gemeenteraad. In de eerste helft van juni zal de stad de nodige wegmarkeringen en verkeersborden aanbrengen om vanaf 15 juni de fietszone in werking te laten treden.

In deze eerste fase gaat het om de Heidebloemstraat, Pallo, Kabienstraat, Patronaatstraat, Nieuwstraat, Doelenstraat, Schuttershof, Possonsdries, Kameinestraat, Peperstraat, Markt, Heilige Geeststraat en Veldstraat. Daarnaast zijn er ook nog enkele straten die slechts gedeeltelijk worden omgedoopt tot fietsstraat, namelijk Technische Schoolstraat, Schoolsteeg, Stationsstraat, Lebonstraat, Kollegestraat, Diestseweg, Werft, Pas en Waaiburg.