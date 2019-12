Fietsostrade tussen Geel en Olen pas in februari klaar Wouter Demuynck

23 december 2019

15u58 3 Geel Het deel van de fietsostrade tussen Rauwelkoven in Larum en de Langstraat in Olen zal pas tegen februari opengesteld kunnen worden in plaats van op eind 2019. Het plaatsen van de draadafsluiting duurt namelijk langer dan verwacht.

De weg tussen de Langstraat en Rauwelkoven maakt deel uit van de fietsostrade Herentals-Balen. Aangezien het hekwerk nog niet overal geplaatst is, een veiligheidsvoorwaarde die Infrabel de provincie Antwerpen oplegt voor opening, kan dit deel van de fietsostrade echter nog niet opengesteld worden. “De plaatsing van de afsluiting tussen de spoorweg en de fietsweg is een tijdrovende job. Vermoedelijk is de aannemer klaar met de plaatsing van het hekwerk tegen februari”, klinkt het.

Tussen Heistraat in Geel en Merelstraat in Mol is de aannemer inmiddels gestart met de grondwerken, die na de kerstperiode hervatten. Zonder al te veel tegenslagen hoopt de provincie tegen de zomer van 2020 de aanleg van die fietsweg van bijna vijf kilometer af te ronden.