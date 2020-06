Fietsers vanaf maandag baas in Geelse binnenstad Toon Verheijen

13 juni 2020

12u06 4 Geel Het zal even wennen zijn voor zowel de fietsers als de automobilisten vanaf maandag in de Geelse binnenstad. Dan zullen niet minder dan 21 straten deel uitmaken dan de grote fietszone waarbij de fietsers ‘baas’ zijn. De stad voert die fietszone bewust deze zomer in om iedereen te laten wennen aan de nieuwe situatie.

De stad Geel heeft de ambitie om in navolging van heel wat andere Vlaamse steden een echte fietsstad te worden. “De veiligheid van fietsers is belangrijk en als stad willen we daarop inzetten”, zeggen burgemeester Vera Celis (N-VA) en Marlon Pareijn (CD&V). “We hanteren het STOEP-principe:– trappers – openbaar vervoer – elektrisch vervoer – personenwagens. DE fietsers moeten daarom wel hun eigen veilige zone hebben. Het centrum moet goed bereikbaar zijn voor fietser maar beperkt doorriijdbaar voor wagens.”

Centrum

In een eerste fase zijn nu 21 straten omgevormd tot fietsstraat en samen vormen ze de eerste fietszone. De verkeersborden zijn nog afgeplakt met plastic, maar maandagmorgen zullen ze zichtbaar worden. Vanaf dan zullen de nieuwe regels gelden: maximaal 30 kilometer per uur voor gemotoriseerd verkeer (ook bromfietsers), die mogen géén fietsers voorbijsteken en fietsers mogen naast elkaar rijden en heel hun rijvak gebruiken. Speed pedelecs worden in fietsstraten gelijkgesteld met andere fietsers. In een éénrichtingsstraat gebruiken fietsers de volledige breedte van de rijbaan maar laten ruimte voor tegenliggers. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan. “Dit wil wel niet zeggen dat de fietser alles mogen”, zegt schepen Pareijn. “Uiteraard blijven de verkeersregels van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld nog altijd niet op het voetpad gefietst worden en blijven alle voorrangsregels gelden. De stad maakte afspraken met de politie om handhaving binnen de fietszone te voorzien. Eerst zal er vooral gesensibiliseerd worden maar na verloop van tijd zullen overtreders ook geverbaliseerd worden.”

Communicatiecampagne

De stad werkte een communicatiecampagne uit om de fietszone bekend te maken. In elke fietsstraat hangen buiten de verkeersborden ook borden met daarop de slogan en pictogrammen en de verwijzing naar de website. Verder kregen alle bewoners in de fietszone een brief met een flyer in de bus. Winkeliers en scholen kregen een brief met de flyer en ook een affiche om op te hangen. De politie zal binnenkort tijdens haar sensibiliseringsactie ook flyers uitdelen aan weggebruikers waar nodig.