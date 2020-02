Fietser zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen Jef Van Nooten

07 februari 2020

16u08 2 Geel Een fietser is vrijdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval aan Logen in Geel. Het slachtoffer werd er aangereden door een vrachtwagen van warenhuis Delhaize.

De vrachtwagen was daar voor een levering bij Delhaize-filiaal aan Logen. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De fietser werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de rijbaan een tijd in beide richtingen afgesloten tussen het Sint-Dimpnaplein en de Katersberg. Het verkeer werd afgeleid via Molseweg en Katersberg.