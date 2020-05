Fietsenspeciaalzaak Powergrid gaat enkel op afspraak werken: “We overwogen het al langer, corona heeft het versneld” Wouter Demuynck

09 mei 2020

15u06 0 Geel Fietsenspeciaalzaak Powergrid - dat winkels heeft in Geel, Mol, Herselt en Bocholt - heeft van de coronasluiting gebruikt gemaakt om zijn concept aan te passen. Voortaan zal de winkel vanaf de heropening op 12 mei enkel nog op afspraak werken, zowel voor wie een nieuwe fiets wil kopen als wie zijn fiets wil binnenbrengen voor een herstelling of nazicht.

“We waren al langer aan het overwegen om over te stappen naar uitsluitend werken op afspraak. Corona heeft dit versneld. We maakten geregeld mee dat mensen naar de winkel kwamen voor een nieuwe fiets en dat ze een hele tijd moesten wachten omdat we met nog iemand anders bezig waren”, vertelt zaakvoerder Piet Dijkmans.

“Een nieuwe e-bike kopen doe je nu eenmaal niet in een-twee-drie. Of mensen brachten een fiets binnen voor herstelling en er waren nog twee anderen voor hen zodat het ook wel even duurde. Allemaal niet plezant voor de klant en ook niet voor ons.” Op afspraak werken moet de efficiëntie verhogen en zal ook in coronatijden de veiligheid verhogen, want zo kan het aantal mensen in de winkel beperkt worden en kan er voldoende afstand bewaard worden.

Testrit aan huis

Ook nieuw zijn de testritten aan huis. “Wanneer mensen een nieuwe fiets overwegen, doen we via online video of telefoon al een heel voortraject. Aan de hand van een checklist gaan we na wat voor hen belangrijk is, we sturen foto’s en filmpjes van fietsen door en maken tot slot een afspraak voor een testrit. Daarvoor komen de mensen naar de winkel of – en dat is ook nieuw – gaan we met de testfietsen naar de mensen thuis. Bevalt de fiets, dan laten we die meteen daar.”

Positieve reacties

De fietsenhandel informeert de komende dagen klanten over de nieuwe manier van werken via nieuwsbrieven en sociale media. “We krijgen daar positieve reacties op. Zeker nu met het coronavirus begrijpen mensen dat we het anders moeten organiseren. Ze zien er zeker ook de voordelen van in, namelijk dat ze niet moeten wachten en dat we hen al onze aandacht kunnen geven wanneer we op afspraak werken. Ook komen ze dan niet met andere klanten in contact.”

Voorjaarsactie

Om de heropening op dinsdag 12 mei – maandag is het sluitingsdag – te vieren, houdt Powergrid een speciale voorjaarsactie. Wie voor 30 mei een e-bike koopt, krijgt een flinke korting, een gratis fietstas en een voucher voor de Kempense Fijnproevers Fietsroute, een nieuwe culinaire fietsroute in en rond Geel van reisorganisatie Happy Weekends uit Geel.