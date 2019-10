FC Punt Larum opent gloednieuw complex : “Bijna volledig gebouwd door vrijwilligers” Toon Verheijen

26 oktober 2019

20u34 15 Geel FC Punt Larum in Geel heeft een huzarenstukje afgeleverd. Op ongeveer twee jaar tijd hebben ze eigenhandig een nieuwe kantine, kleedkamers en sanitair uit de grond gestampt. “Gelukkig hebben we hier heel wat handige Harry’s”, lacht voorzitter Bram Heylen.

Heel wat provinciale voetbalclubs gaan de komende tijd hun ogen open trekken als ze op bezoek komen bij FC Punt Larum. Het nieuwe complex aan Zwaarvoerdersspoor mag er dan ook zijn. “Zonder te stoefen, maar dat vinden wij ook als klein provincieclubje”, lacht voorzitter Bart Heylen. “Toen we in 2011 als FC Punt en FC Larum fusioneerden, hadden we de ambitie om te groeien. Maar we wisten ook dat we dan op zoek moesten naar één gemeenschappelijke locatie. Want uiteindelijk speelden we op FC Punt en trainden we op beide locaties. Onze accommodaties waren te beperkt om te groeien.”

Recht van opstal

De nieuwe fusieclub besloot gesprekken aan te knopen met de stad en uiteindelijk vonden ze aan Zwaarvoerderspoor een geschikte locatie. In augustus 2017 startten de bouwwerken aan om uiteindelijk in het najaar van 2019 op enkele details na afgewerkt zijn. “Twee jaar en twee maanden hebben we er over gedaan, maar het mooie is dan we meer dan 80 procent van de werken zelf hebben gedaan”, lacht de voorzitter. “Met dank aan de vele handige Harry’s die we onder ons hebben. Alle bakstenen en tegels, de elektriciteit: alles hebben we zelf gedaan en daar zijn we enorm trots op. Zo hebben we ook net iets meer kunnen besteden aan de afwerking, zoals de verlichting in de cafetaria. Het plaatsen van de ramen hebben we ook laten doen. Dat was precisiewerk. We hebben als club een renteloze lening aangegaan bij de stad voor 75.000 euro, maar hebben ook zelf 400.000 euro geïnvesteerd. Dat is een bom geld, maar we hebben er acht jaar lang hard voor gespaard.”

Alle bakstenen en tegels, de elektriciteit: alles hebben we zelf gedaan en daar zijn we enorm trots op. Bart Heylen

Keuken

Op het gelijkvloers zijn er acht kleedkamers voor ploegen en twee kleedkamers voor de scheidsrechters. Uiteraard met het nodige sanitair en bergruimte. Opvallend: de doucheruimte in elk van de acht kleedkamers is op een andere manier betegeld, maar telkens wel met de rood-zwarte kleuren van de club. “Op de eerste verdieping hebben we onze kantine met volledig zicht op de velden én een terras”, vertelt Bart Heylen.

Industriële keuken

“We zijn ook enorm trots op onze industriële keuken. Dat is ideaal om onze kantine ook te verhuren als feestzaal, maar de keuken is ook erg handig voor ons jaarlijks mosselsouper dat we organiseren. Op die manier moeten we het niet meer uitbesteden, maar kunnen we het allemaal zelf doen.”

En buiten liggen er drie prachtige velden voor de eerste ploeg en vier kleine velden voor de jeugdploegen van FC Punt Larum. “En nu is het tijd om echt te groeien. We hebben nu drie seniorenelftallen en vijftien jeugdploegen. Maar er mogen er dus bijkomen, maar daarvoor zoeken we nog wel goede trainers.”