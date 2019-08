Familie stapelt viergeslachten op Toon Verheijen

26 augustus 2019

De familie Pauwels uit Geel vierde onlangs het briljanten huwelijk van Carolus Pauwels en Germaine Horemans en die dag viel er nog iets bijzonders op. Doorheen de voorbije jaren telt de familie al verschillende viergeslachten.

Het eerste viergeslacht werd gevormd in 1954 door Charles Pauwels (1876), Frans Pauwels (1914), Karel Pauwels (1934) en Francois Pauwels (1954). Zo'n dertig jaar later, in 1982, was het tweede viergeslacht een feit. Francois Pauwels werd toen immers de papa van Stijn (1982). En nog eens 35 jaar later was het derde viergeslacht een feit, want in 2017 werd Oscar Pauwels geboren.

Maar ook aan de vrouwelijke kant was er nog een viergeslacht in 2014. Dat werd gevormd door Maria Thuys (1934), Gerda Van Eyndhoven (1956), Britt Pauwels (1985) en Ella Hendrickx (2014).