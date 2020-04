FabLab van Kogeka produceert gelaatsschermen voor zorgverleners Wouter Demuynck

01 april 2020

20u10 0 Geel Ook scholengemeenschap Kogeka draagt zijn steentje bij tijdens de coronacrisis. De 3D-printers in het FabLab van Sint Jozef Geel draaien op volle toeren om gelaatsschermen voor zorgverleners te maken.

In de ziekenhuizen van Turnhout en Geel zijn intussen al gelaatsschermen van Kogeka in gebruik. “We krijgen ook vragen van woonzorgcentra en thuisverpleging. Net zoals andere scholen proberen we aan deze grote vraag te voldoen met de productie van een vereenvoudigde versie”, zegt Kogeka-woordvoerder Geert Vandecruys.

“We danken onze collega’s voor de hulp en de firma’s XOD uit Balen, Vos Tools uit Brecht, BC Screen in Retie en Santens uit Herentals voor de geleverde grondstoffen en service.”

Financiële steun

De schermen zijn aan te vragen via http://www.kogeka.be/gelaatsschermennodig/. Om de gelaatsschermen te blijven produceren kan Kogeka financiële steun voor de grondstoffen goed gebruiken. Een bijdrage storten kan op het rekeningnummer BE 07 7330 0167 2066 met de vermelding ‘corona’.