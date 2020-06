Extra terrasruimte voor horecazaken in centrum en deeldorpen Wouter Demuynck

05 juni 2020

19u01 0 Geel Zowel in het centrum als in de deeldorpen van Geel krijgen cafés en restaurants extra terrasruimte om zo te kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen. Op de Markt zorgt het stadsbestuur, in samenwerking met vzw Geel Centrum, voor extra gezelligheid door middel van een lichtspektakel.

Eind mei stelde de stad aan alle horecazaken van Geel de vraag of ze extra terrasruimte wensen. Nadien bekeek de stad samen met de lokale politie de gewenste terrasuitbreidingen op openbaar domein in detail. “Hoewel het maatwerk is, moeten de uitbaters bij de uitbreiding rekening houden met een aantal richtlijnen van de politiezone, zoals een afscheiding van de rijweg, signalisatie en het behouden van voldoende doorgang voor passanten”, zegt schepen van Lokale Economie Tom Corstjens (N-VA).

50 vierkante meter

Op de Markt worden de terrassen in de helft van volgende week uitgebreid met minstens 50 vierkante meter per horecazaak. De stad vraagt aan de uitbaters om een houten vloer te plaatsen. “Dat zorgt voor extra stabiliteit om tafels en stoelen veilig te plaatsen en dan is de extra terraszone ook meteen afgebakend. Voor de veiligheid rijden er in juli en augustus geen Lijnbussen over de Markt. Ook de plannen van de dinsdag- en zaterdagmarkt worden vanaf 13 juni aangepast. De kraampjes zullen verspreid worden over Werft en Havermarkt zodat er voldoende ruimte blijft voor terrasjes op Havermarkt en Markt.”

Lichtspektakel

De horecazaken hoeven niet te betalen voor de terrasuitbreiding. Zaken met een terras op het openbaar domein krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 100 euro omdat ze de voorbije periode hun terras niet konden gebruiken. Naast extra terrasruimte voorziet het stadsbestuur een lichtspektakel in het centrum. Projecties op de kerk zullen voor extra gezelligheid zorgen.