Extra standplaatsen op braderij voor creatieve ondernemers Wouter Demuynck

14 juni 2019

20u12 0 Geel De Geelse centrumhandelaars houden van 26 tot 30 juni hun jaarlijkse braderij, die dit jaar geheel in het thema van Ibiza zal staan. Om jong en creatief ondernemerschap in het centrum te stimuleren, voorziet de handelaarsvereniging Geel Centrum dit jaar weer extra standplaatsen.

Zowel nieuwe als bestaande handelszaken kunnen gebruik maken van de extra standplaatsen om tijdens de braderij een nieuw publiek aan te spreken. “We denken hierbij aan nicheproducten of ambachtelijke artikels, maar ook andere creatieve initiatieven zijn welkom”, vertelt Jochen Vandeven, centrummanager van Geel Centrum. “Tijdens de braderij kan een concept intensief getest worden en dat is een zeer interessante manier voor een ondernemer om het aanbod te toetsen en bij te sturen.”

Zo stonden op de braderij van vorig jaar vijf startende ondernemers met allerlei creatieve concepten. De kostprijs van een standplaats bedraagt 60 euro per dag, met een minimum van drie dagen. “Bovendien wil onze handelaarsvereniging de meest innovatieve en creatieve deelnemer belonen. Het meest opmerkelijke concept wint de mooie geldsom van 750 euro”, vervolgt Vandeven.

Ook bestaande handelszaken buiten de centrumstraten kunnen een aanvraag doen voor een plaats op de braderij. Wie interesse heeft in een standplaats of meer informatie wenst, kan hiervoor terecht bij de centrummanager van Geel via jochen.vandeven@geel.be.