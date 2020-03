Extra bewakingscamera’s tegen fietsdiefstallen en overlast na studentenfuiven Toon Verheijen

08 maart 2020

19u39 0 Geel De stad investeert nog dit jaar in een aantal bewakingscamera’s in de strijd tegen onder meer fietsdiefstallen en overlast.

De camera’s komen onder meer in de stationsbuurt om fietsdiefstallen tegen te gaan. Aan Baantveld ter hoogte van de bibliotheek zet de stad een camera in om toezicht te houden bij de in- en uittocht van studentenfuiven. Ten slotte is ook een camera voorzien op het kruispunt van de Nieuwstraat met de Markt en de Stationsstraat.

Momenteel gebruiken de stad en de politie twee mobiele camera’s en drie vaste camera’s. De drie vaste camera’s bevinden zich op de Markt en de Havermarkt. De politie- en stadsdiensten bekijken nog extra locaties om in de toekomst camera’s te plaatsen.