Expo ‘Geel in de Tweede Wereldoorlog’ wegens succes verlengd Wouter Demuynck

22 oktober 2019

14u00 0 Geel Wegens het aanhoudende succes verlengt de stad Geel de tentoonstelling ‘Geel in de Tweede Wereldoorlog’ in De Halle tot 10 november. De expo blijft elke vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur gratis te bezichtigen.

De expo toont militaire objecten, van Duitse en geallieerde uniformen tot een bijzondere handgranaat die zelf gevuld moest worden. Bezoekers kunnen er ook getuigenissen van Gelenaars over het dagelijks leven in bezettingstijd en de impact op hun kindertijd lezen. Een overzichtsfilm met unieke beelden plaatst de Slag om Geel dan weer in een groter geheel. Voor kinderen zijn er aangepaste opdrachten en een knutselwerkje in de vorm van een heuse Sherman-tank.