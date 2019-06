Even geurhinder van azijnzuur door storing bij BP Geel Wouter Demuynck

18 juni 2019

18u33 0 Geel Dinsdagochtend rond 7 uur is er in de omgeving van chemiebedrijf BP in de Amocolaan in Geel even geurhinder van azijnzuur ontstaan, dat vrijgekomen was na een processtoring bij het bedrijf.

Volgens BP is die geur niet gevaarlijk. “De geur kennen we van de keukenazijn die we thuis ook gebruiken. Er is op geen enkel moment een risico voor onze eigen medewerkers noch voor de omwonenden geweest”, klinkt het bij BP, dat zich verontschuldigde voor het ongemak. Rond 9 uur was het probleem weer opgelost.