Erik (57) verlaat als laatste coronapatiënt na zes weken intensieve zorgen in ziekenhuis van Geel: “De eerste dagen ga ik stappen en eten weer moeten aanleren”

Geel

Na maar liefst zes weken op intensieve zorgen in het ziekenhuis van Geel is er voor coronapatiënt Erik Lathouwers (57) eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Woensdag was hij voldoende hersteld om, onder applaus van het ziekenhuispersoneel, overgeplaatst te worden naar een kamer op de reguliere corona-afdeling. Daarmee is hij meteen ook de laatste coronapatiënt die intensieve zorgen in het Ziekenhuis Geel heeft verlaten.