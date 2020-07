Enkelrichting in Schurendel blijft behouden, maar eenrichtingsverkeer in Mosselgoren wordt opgeheven Wouter Demuynck

20 juli 2020

11u54 0 Geel Het stadsbestuur van Geel heeft de enkelrichting in Schurendeel definitief ingevoerd. In Mosselgoren wordt de enkelrichting dan weer terug opgeheven.

De tijdelijke proefopstelling in het gebied rond Mosselgoren in Geel is al een hele tijd van kracht. Die proefopstelling hield in dat er in Mosselgoren, tussen Mosselgoren en Roerdompstraat, enkelrichting gold in de richting van Roerdompstraat. Tevels gold er enkelrichting in Schurendel, tussen Roerdompstraat en Schurendel, in de richting van Schurendel.

Veel reacties

“De stad heeft veel meldingen en reacties gekregen over de tijdelijke proefopstelling. Samen met de politie hebben we de afgelopen maanden gezocht naar de gepaste verkeersmaatregelen voor het hele gebied”, klinkt het bij de stad. “De enkelrichting in Schurendel werd positief beoordeeld, hierop hebben we geen reactie ontvangen. Wat betreft de enkelrichting in Mosselgoren kregen we wel veel opmerkingen.”

Het schepencollege besloot daarop om de enkelrichting in Schurendel definitief in te voeren en de enkelrichting in Mosselgoren terug op te heffen. De transportroute die het bedrijf Pauwels moet volgen blijft wel behouden. Op die manier kan het landbouwverkeer de percelen beter bereiken zonder de woonstraten te moeten gebruiken. In het hele gebied is nu ook een snelheidsregime van 50 km/u van kracht.