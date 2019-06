Emiel Wouters aangesteld als voorzitter van Raad van Bestuur van AZ Sint-Dimpna Wouter Demuynck

20 juni 2019

13u46 0 Geel De Algemene Vergadering van het Sint-Dimpna Ziekenhuis in Geel heeft dinsdag de aanstelling van prof. dr. Emiel Wouters tot voorzitter van de Raad van Bestuur bekrachtigd.

Professor Emiel Wouters (66) is sinds 1984 werkzaam als longarts in het Maastricht University Medical Center. Daar werd hij in 1992 hoofd van de afdeling longziekten en voorzitter van de vakgroep Pulmonologie. Naast louter medische taken vervult hij verschillende bestuurlijke functies in het MUMC.

Als voorzitter van de Raad van Bestuur van CIRO+, een expertisecentrum voor chronisch longlijden, is hij nauw betrokken bij longrevalidatie, advance care voor patiënten met ernstig longlijden en slaapstoornissen. Wouters vervult daarnaast verscheidene internationale bestuurlijke functies en is auteur van meer dan 750 publicaties.