Els Van Weert stopt als regiodirecteur Thomas More Kempen en wordt kabinetschef bij vicepremier Petra De Sutter Jurgen Geyselings

07 oktober 2020

16u39 3 Geel De 52-jarige Els Van Weert keert terug naar de politiek. Na enkele jaren aan de slag geweest te zijn als regiodirecteur bij Thomas More Kempen wordt ze nu directeur Algemeen Beleid op het kabinet van vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen).

“Het nieuws kwam als een verrassing en toch ook weer niet”, zegt algemeen directeur bij Thomas More Stijn Coenen. “Els is immers lange tijd op hoog niveau actief geweest in de nationale politiek en wij kennen haar bij Thomas More ook als een gedreven en geëngageerde leidersfiguur.”

Verschil maken

Els Van Weert keert terug naar de nationale politiek die haar niet vreemd is. Zo was ze onder meer staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie van 2004 tot 2007. Ze startte haar carrière aan de hogeschool in 2010 als docent aan de toenmalige KH Kempen. In 2015 werd zij regiodirecteur van Thomas More Kempen. Als waarnemend algemeen directeur loodste zij het voorbije academiejaar de hogeschool door de corona-lockdown. “We zijn ervan overtuigd dat iemand van het kaliber van Els echt een verschil kan maken in het nationale beleid”, aldus nog Stijn Coenen. “We wensen haar alle succes toe met deze nieuwe uitdaging!”

Grote uitdagingen voor ons land

De vorige jaren waren voor Van Weert fantastisch, maar het werd tijd om haar steentje te kunnen bijdragen aan de grote uitdagingen die ons land te wachten staan. “Ik heb de voorbije jaren met hart en ziel, samen met een team fantastische mensen, aan het onderwijsproject van Thomas More gewerkt” zegt ze. “Ik heb dat graag gedaan en ben trots op wat we samen hebben bereikt. Maar ons land staat de volgende jaren voor grote uitdagingen en de kans om van dichtbij mijn steentje te kunnen bijdragen aan vernieuwende oplossingen, kon en wilde ik niet voorbij laten gaan. Ik kijk dus fier terug en tegelijkertijd met veel goesting naar de toekomst.”

Directielid Joan De Boeck zal tijdelijk de functie van regiodirecteur van Thomas More Kempen waarnemen. In de Kempense regio bestaat Thomas More uit vier campussen, waarvan Geel de grootste is. Naast Geel zijn er campussen in Lier, Turnhout en Vorselaar. De campussen vormen een apart geheel binnen de Thomas More groep. De vier campussen samen bieden onderwijs aan meer dan 7000 studenten en tellen bijna 800 personeelsleden.