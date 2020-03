Elk weekend gratis noodopvang voor kinderen van personeel zorgsector en veiligheidsdiensten tot einde van paasvakantie Wouter Demuynck

27 maart 2020

14u02 0 Geel De stad Geel gaat elk weekend tot het einde van de paasvakantie gratis opvang voorzien voor kinderen van medewerkers uit de zorgsector en de veiligheidsdiensten. Kinderen van de basisschool kunnen terecht bij de buitenschoolse kinderopvang De Bengelde, voor baby’s gaat de opvang voor in een opvanginitiatief.

Met de noodopvang wil de stad garanderen dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen. Wie in de zorgsector of bij de veiligheidsdiensten werkt en tijdens het weekend opvang nodig heeft, vult ten laatste voor vrijdagmorgen om 8.30 uur voor het betreffende weekend het formulier in op www.geel.be/aanvraag-weekendopvang.

Kinderen van de basisschool - van 2,5 tot 12 jaar - kunnen tussen 6.30 en 18.15 uur terecht in de buitenschoolse kinderopvang De Bengelbende in de Burgstraat. Voor kleinere kinderen gaat de opvang door in een opvanginitiatief. Ouders worden in dat geval gecontacteerd door een medewerker van Huis van het Kind om verder af te spreken.