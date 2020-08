Elf bestuurders hebben glaasje te veel op Wouter Demuynck

19 augustus 2020

13u37 4 Geel Door de coronacrisis is er deze zomer momenteel geen echte Bob-campagne, maar de politie Geel-Laakdal-Meerhout blijft wel alcoholcontroles uitvoeren.

Tussen 2 juli en 13 augustus controleerde de politie 436 bestuurders. Van hen legde 97,5 procent een negatieve alcoholtest af. Elf bestuurders hadden te veel gedronken. Er werden acht rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

“Verkeer - en in het bijzonder alcohol- en drugsgebruik in het verkeer - blijft één van onze prioriteiten. Daarom hebben we ons uiterste best gedaan om ook in deze omstandigheden alcoholcontroles in veilige omstandigheden te organiseren, weliswaar minder dan in de voorbije jaren”, klinkt het bij de politie.