Elektro Cox verhuist na zware brand naar Elektromic in Geel: “Samenwerking lag voor de hand” Wouter Demuynck

19 oktober 2019

14u34 0 Geel De Geelse elektronicawinkel Elektromic heeft Elektro Cox uit Beringen overgenomen, nadat die laatste zaak teveel schade opliep door een zware brand. De activiteiten verhuizen naar de vestiging in Geel, maar de service ter plaatse wordt wel verdergezet.

In maart kreeg Elektro Cox aan de Koolmijnlaan in Beringen te kampen met een brand. De schade in het bedrijf was dermate groot dat een onmiddellijke doorstart niet mogelijk was. Daarop beslisten de zaakvoerders om de handen in elkaar te slaan met hun Selexion-collega Elektromic, gelegen op de Molseweg in Geel.

Groter assortiment

“De heropbouw van de firma bleek een onmogelijke opdracht, daarom hebben wij voor onze klanten een oplossing gezocht”, vertelt zaakvoerder Herman Cox. “Aangezien we onder dezelfde aankoopgroepering Selexion werken als Elektromic en een identiek aanbod hebben, lag een samenwerking voor de hand. We kunnen nu zelfs een groter assortiment van producten en diensten aanbieden.”

De historiek van beide bedrijven is gelijkaardig. Alfons Cox, de vader van Herman en Johan, richtte de zaak op in 1955. In 1987 kwamen de beide zonen aan het roer te staan. Elektromic werd opgericht door Jos Michiels in 1968 en wordt sinds 2008 geleid door zijn zoon Koen Michiels.

Advies aan huis

De zaak zal dus niet meer openen in Beringen, maar integraal verhuizen naar Geel. “Op die manier halen wij een pak extra ervaring in huis, maar kunnen Herman en Johan hun bestaande klanten een optimale service en continuïteit garanderen”, weet Koen Michiels. “Herman versterkt ons team in Geel en Johan zal in de regio Beringen advies aan huis verlenen bij de aanschaf van nieuwe artikelen en de dienst na verkoop verzorgen.”

Eerder nam Elektromic ook Elektrozaak Helsen in Herentals, ZEB computing in Grobbendonk en Elektro Willoqué in Lier over. In totaal stelt het bedrijf nu meer dan 60 mensen tewerk.