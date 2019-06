Eerste ‘ladies night’ in de bibliotheek Wouter Demuynck

05 juni 2019

13u31 0

Op vrijdag 21 juni vindt in de bib de eerste ‘ladies night’ plaats. Terwijl je nipt van een heerlijke cocktail of mocktail en hapjes proeft in een exotisch decor, krijg je leestips op maat. De dames kunnen ook rekenen op een stoelmassage en een Airbrush tattoo door professionals.

De inkomprijs voor de avond, van 19.30 tot 21.30 uur, bedraagt 2 euro, inclusief een drankbon en drie hapjes. Wie ter plekke – met de attributen in de photobooth – een foto post op onze Facebookpagina, maakt kans op een mooie prijs. Inschrijven kan via bibliotheek@geel.be of 014/56.67.50.