Eerste afdeling van Kempens afkickcentrum wellicht eind dit jaar al open Wouter Demuynck

02 februari 2020

17u54 0 Geel Het Kempense afkickcentrum voor drugsverslaafden zal zich niet vestigen in de boerderij De Stolp in Geel-Ten Aard, zoals eerder voorzien, wel in Berkven. Daar is nu nog plaats voor zorgvoorziening met veertien serviceflats. Een eerste afdeling van het afkickcentrum kan mogelijk eind dit jaar al de deuren openen.

In de Kempen wordt er al jaren gewerkt aan een eigen revalidatievoorziening voor verslavingszorg. In de dichtstbijzijnde afkickcentra in Antwerpen en Limburg is er immers vaak te weinig plaats. Eind 2018 leek het erop dat vzw ‘t Kader (Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie), het samenwerkingsverband tussen onder meer de 27 Kempense OCMW’s en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) in Geel dat het afkickcentrum zal uitbouwen, terecht kon in boerderij De Stolp in Ten Aard terecht kon. Een vergunning bemachtigen bleek daar echter niet mogelijk.

Herstellen in natuur

‘t Kader ging daarop op zoek naar een andere locatie. Belangrijke voorwaarden waren dat er plaats was voor zo’n 15 personen en dat ze middenin de natuur zouden kunnen herstellen. “Zorggebruikers krijgen de kans om in een rustige en prikkelarme omgeving te werken aan hun herstel, door onder andere te werken in de moestuin, te wandelen en te sporten in de natuur of te zorgen voor dieren”, zegt Eefje Meynen, directeur van ‘t Kader. “Het heilzame effect van de natuur op de geestelijke en fysieke gezondheid van mensen is steeds meer bewezen.

Het heilzame effect van de natuur op de geestelijke en fysieke gezondheid van mensen is steeds meer bewezen Eefje Meynen, directeur van ‘t Kader

Berkven

Berkven, gelegen in de rustige Ericastraat, bleek ideaal. Voorheen was dat een sportcentrum, maar sinds enkele jaren baten Hans Geldof en Mieke Lepez er een zorgvoorziening uit met veertien serviceflats. “Met hun pensioen in het vooruitzicht vonden zij nauwe aansluiting met het zorgconcept van ’t Kader. Dit is een mooie kans om een stukje van hun inspanningen voor kwetsbare doelgroepen te zien voortleven in het project van ’t Kader.” Naast de financiering door de Vlaamse overheid mag ’t Kader rekenen op de financiële ondersteuning van de 27 Kempense lokale besturen en het OPZ Geel. Die laatste voorziet in de financiering van de gebouwen.

Buurtbewoners

Donderdagavond kreeg de buurt informatie over de toekomstige plannen. “We willen maximaal rekening houden met de vragen, wensen en suggesties vanuit de buurt. Jammer genoeg bestaat er vaak veel verkeerde beeldvorming over de werking van dit centrum, daarom werd uitgebreid de tijd genomen om de buurtbewoners correct te informeren.”

Op het einde van dit jaar kan een eerste afdeling van het afkickcentrum mogelijk al van start gaan binnen het bestaande gebouw. “Voor de totaalrealisatie van het zorgaanbod zal nog een bijkomende verbouwing nodig zijn, waarvoor reeds een gunstig stedenbouwkundig attest door de stad werd afgeleverd. Bij gunstig verloop van de verdere procedure voor omgevingsvergunning kunnen de eerste bouwwerken mogelijk al in de zomer van start gaan om medio 2021 het totale zorgaanbod te kunnen realiseren.”