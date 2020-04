Eedaflegging van Berten Kempen verloopt door corona niet voor voltallige gemeenteraad, wel voor webcam Wouter Demuynck

03 april 2020

20u25 0 Geel Voor Berten Kempen (Open Vld) was zijn allereerste eedaflegging donderdagavond meteen een heel bijzondere. Door de coronacrisis gebeurde zijn eedaflegging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) niet voor de voltallige gemeenteraad van Geel, maar achter gesloten deuren voor de webcam aangezien een eedaflegging altijd in levenden lijve moet gebeuren.

De gemeenteraad van Geel verliep door de coronacrisis afgelopen donderdag voor het eerst digitaal. Al verliep niet alles vanop afstand, want de eedaflegging van een nieuw lid van het BCSD stond op de agenda. Berten Kempen (Open Vld) moest de eed afleggen in opvolging van Myriam Smets, die sinds vorige maand in de gemeenteraad zetelt.

Een eedaflegging moet steeds in levenden lijve gebeuren en vond daarom plaats op het stadhuis, achter gesloten deuren en alleen voor de mensen die strikt aanwezig moesten zijn: gemeenteraadsvoorzitter Luc Van Laer (CD&V) en algemeen directeur François Mylle. De schepenen en raadsleden konden meekijken via de webcam.

Uniek eedaflegging

“Een eedaflegging is altijd een speciaal moment, zeker voor mij aangezien het de allereerste keer is. Jammer dat er in deze bijzondere tijden geen publiek aanwezig kan zijn en dat ik dit moment niet kan delen met vrienden en familie, maar gezondheid gaat uiteraard boven alles”, aldus Berten Kempen.

“Het is ongetwijfeld wel één van de meest unieke eedafleggingen ooit voor de gemeenteraad. Hopelijk krijg ik ooit nog eens de kans om de eed af te leggen, maar dan in meer normale tijden en met publiek.”