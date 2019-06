E313 volledig afgesloten in Geel-Oost: vrachtwagen lekt lpg, nog uren hinder verwacht kv haa kg

05 juni 2019

02u31

Bron: VRT NWS, Belga 49 Geel De E313 is ter hoogte van afrit Geel-Oost al urenlang volledig afgesloten. In de staart van een file kwam het afgelopen nacht tot een botsing tussen twee vrachtwagens. Bij één van hen, een tankwagen, ontstond er een lpg-lek. De snelweg zal nog “nog ettelijke uren” in beide richtingen versperd blijven, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De verkeersdienst waarschuwt voor ernstige hinder en roept op de omgeving te vermijden.

Op de E313 ter hoogte van Geel-Oost ontstond een file nadat omgevallen bomen de weg versperden. Even voor 1 uur kwamen twee vrachtwagens in de staart van een file met elkaar in botsing.

Eén chauffeur kon zijn vrachtwagen op eigen kracht verlaten en bleef ongedeerd. De chauffeur van de tankwagen, een vrouw, zat gekneld. Vanwege het lekkende gas moest de brandweer bijzonder voorzichtig te werk gaan. De lekkende tank werd besproeid met water om het ontploffingsgevaar te beperken, meldt VRT NWS. Het slachtoffer kon na bijna twee uur eindelijk bevrijd worden en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar toestand is niets bekend.

Omleidingen

De hinder op de E313 duurt nu al uren en is nog lang niet van de baan. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de afhandeling van het ongeval nog zeker tot de middag duren, aangezien de LPG-tank moet worden leeggepompt en dat in de meest veilige omstandigheden moet kunnen gebeuren. De E313 blijft daardoor “nog ettelijke uren” versperd in beide richtingen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het lpg-lek vormt geen gevaar voor omwonenden.

Pendelaars moeten rekening houden met bijna twee uur file. Het verkeerscentrum heeft omleidingen voorzien, maar ook daar verloopt de ochtendspits stroef. Zo is het op de E314 richting Leuven veel drukker dan normaal. Het verkeer tussen Antwerpen en Hasselt wordt aangeraden om via Brussel (E19) om te rijden. Ook pendelaars tussen Antwerpen en Luik en tussen Gent en Hasselt rijden beter om via Brussel.

Vermijd de #E313 in Geel, want volledig DICHT in BEIDE RICHTINGEN na een ongeval met een vrachtwagen en een tankwagen. Op dit vroege uur is het al 1 uur aanschuiven richting Antwerpen! Wellicht blijft de snelweg nog de hele ochtendspits afgesloten! pic.twitter.com/Z6OFuyyBaL Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Update #E313 Door een ongeval is de snelweg in beide richtingen afgesloten in Geel-Oost. Meer info en omleidingen kan je hier terugvinden: https://t.co/mLAq5vuJdE en https://t.co/sxShilGaF2 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link