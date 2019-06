E313 urenlang in beide richtingen afgesloten na ongeval met tankwagen: 300 bewoners geëvacueerd Wouter Demuynck

05 juni 2019

18u22 0 Geel Op de wegen rond Geel en Laakdal was het woensdag de hele dag kommer en kwel. Door een ongeval op de E313 in Geel-Oost (Laakdal) met een lpg-tankwagen in de nacht van dinsdag op woensdag, was de snelweg in beide richtingen de hele dag afgesloten. Dat leidde tot ellenlange files op de secundaire wegen. Zo’n 300 bewoners en werknemers uit Eindhout (Laakdal) moesten geëvacueerd worden zodat het (gevaarlijke) gas overgepompt kon worden.

De verkeersellende begon in de nacht van dinsdag op woensdag, rond half 1, toen ter hoogte van Geel-Oost (Laakdal) in de richting van Hasselt vier vrachtwagens op elkaar reden in een file, die ontstaan was nadat omgewaaide bomen op de snelweg waren terechtgekomen door het hevige onweer. De bestuurster van de tankwagen kon pas na twee uur bevrijd worden uit het voertuig, maar was niet in levensgevaar toen ze werd overgebracht naar het Sint-Dimpna Ziekenhuis in Geel.

300.000 liter lpg

Bij het ongeval was er in de tankwagen - met zo’n 30.000 liter voor 75% gevuld - echter ook een lek ontstaan, waardoor er gas kon ontsnappen. Daarop werd de E313 meteen in beide richtingen afgesloten. Om ontploffingsgevaar te beperken, besproeide de brandweer de lekkende tank met water. Alvorens de takelwerken van start konden gaan, moest het gas eerst overgepompt worden naar een andere tankwagen. Geen eenvoudige klus, zo bleek.

Complex

“Het ging om lpg, een brandbaar gas, dus het overpompen moest op een veilige manier gebeuren. Daarom hebben we de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd en enkele woningen preventief geëvacueerd. Voor de bevolking was er voor alle duidelijkheid daarvoor geen gevaar, maar tijdens zulke pompwerkzaamheden kan er wel gevaar ontstaan”, zegt zonecommandant Koen Bollen van brandweerzone Kempen. “Dat het zo lang duurde, is vrij uitzonderlijk. Door de impact van het ongeval was er aan de tankwagen een stuk afgebroken en zo ontstond het lek. Als er geen lek is, kunnen we veel eenvoudiger overpompen of kunnen we de tankwagen zelfs verplaatsen en het op een andere plaats doen. Dat zorgde voor de complexiteit van deze interventie.”

Voor de interventie kwam een gespecialiseerd team ter plaatse en werd er een perimeter van 500 meter ingesteld. De werken startten om 10.30 uur en waren rond 14 uur afgerond. De karwei moest dan ook zeer voorzichtig worden uitgevoerd om vonken te vermijden. Bij de minste vonk stond de brandweer wel paraat om het direct neer te slaan en de tank te koelen, maar zo ver kwam het gelukkig dus niet.

Feestzaal Dennenoord

Voor het overpompen startte, werden de bewoners van de straten Tulpenstraat, Viooltjesstraat, Klaprozenstraat en delen van de Heikantstraat, Steenweg op Meerhout en Kerkhofweg geëvacueerd. De meeste van die 300 bewoners konden terecht bij familie of vrienden, de rest werd opgevangen in feestzaal Dennenoord. Rond 16 uur mochten zij hun woning weer betreden, nadat de brandweer de nodige metingen had uitgevoerd en de perimeter had opgeheven.

“Best gezellig”

Lerares Inne Vercammen kreeg om 10 uur de melding van de politie dat ze haar huis moest verlaten. “De opvang door het Rode Kruis is heel goed verlopen. We worden hier goed op de hoogte gehouden en hebben hier koffie. Eigenlijk is het wel gezellig, eens een praatje slaan met de geburen en wat kaartspelen”, lacht Inne. “Toen ze aanbelden, was ik net proefwerken aan het opstellen. Ik heb alles laten vallen en ben toch maar direct vertrokken, want je weet maar nooit. In paniek ben ik nooit geweest, mede door de goede opvang.”

Schermen tegen kijkfile

Iets na 16 uur ging de snelweg richting Antwerpen ook weer open. Op de middenberm werden schermen geplaatst zodat er geen kijkfile zou ontstaan. In de richting van Hasselt bleef de weg nog een pak langer afgesloten wegens de takelwerken en herstellingswerken aan de baan. Om iets voor 18 uur ging de linkerrijstrook alweer open.

De ellende op de E313 veroorzaakte ook fileleed op de secundaire wegen in de omgeving van Geel en Laakdal. Onder meer op de fly-over, Antwerpseweg, Grote Steenweg en de Geelse Ring was het urenlang aanschuiven.