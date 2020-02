Dure merkkledij en VIP-tafels in The Villa: twintiger vult OCMW-uitkering aan met lucratieve drugshandel Jef Van Nooten

18 februari 2020

11u45 0 Geel Een 23-jarige man uit Geel riskeert een gevangenisstraf van 36 maanden voor drugshandel. Het zou een erg lucratieve handel zijn geweest, want ondanks zijn uitkering van het OCMW maakte hij grote sier op sociale media. Hij droeg de duurste schoenen en ook in het uitgaansleven was alleen de grootste luxe goed genoeg.

Het valt moeilijk te rijmen: een 23-jarige man die een uitkering heeft van het OCMW, maar op sociale media wel uitpakt met zijn luxueuze levensstijl. Dure merkkledij zoals schoenen van Louboutin en VIP-tafels in The Villa in Antwerpen waar de duurste dranken worden besteld.

In de zomer van 2019 werd duidelijk hoe S.A. uit Geel dat allemaal kon betalen. “Hij combineerde zijn uitkering via het OCMW in Geel met inkomsten uit een lucratieve drugshandel”, verduidelijkt de openbare aanklager in Turnhout.

Werkstraf

De Gelenaar kon in september 2019 worden opgepakt. Hij zou op dat moment al bijna een jaar terug aan het dealen zijn geweest. “Hij was in het verleden al een paar keer veroordeeld voor drugsfeiten, maar heeft daar geen lessen uit getrokken. Hij hield er een zeer luxueuze levensstijl op na. Bij zijn vorige veroordeling kreeg hij een werkstraf. Meteen nadat hij die had uitgevoerd, is hij terug beginnen dealen.”

Marokko

De politie had in juli 2019 een tip gekregen dat S.A. opnieuw drugs verkocht. Na een telefoontap bleek dat dit inderdaad het geval was. Hij had zichzelf zelfs omring met een bende. Zo zette A.L. (23) uit Geel de drugshandel voort wanneer hij zelf op reis was naar Marokko. Twee vriendinnen zorgden voor het transport wanneer er cocaïne en cannabis in Nederland opgehaald moesten worden. “Van zeven afnemers zijn we zeker. Via hen heeft hij minstens 27.000 euro verdiend. Maar het echte vermogensvoordeel ligt nog een pak hoger, want hij had nog meer klanten.”

Glad ijs

De drugsdealer stond dinsdag enkel terecht voor inbreuken op de drugswetgeving, maar de aanklager waarschuwde hem alvast. “We vernemen dat hij vrienden van een Geelse bende heeft ingeschakeld. Om mensen die in dit dossier belastende verklaringen tegen hem hebben afgelegd, te bedreigen of zelfs slagen toe te dienen”, aldus de aanklager. “Hij bevindt zich daarmee op glad ijs. We houden hem in het vizier en als hij niet voor lange tijd in de gevangenis wil belanden, kan hij beter een andere entourage kiezen om zich in te begeven.”

Voor de drugshandel riskeert S.A. een gevangenisstraf van 36 maanden en een boete van 16.000 euro. Tegen de drie medebeklaagden in het dossier vorderde de aanklager celstraffen tussen 6 maanden en 20 maanden.

Ouders

De 23-jarige S.A. geeft de drugshandel toe, maar beweert dat hij handelde onder druk. “Ik werd er toe verplicht om op deze manier mijn gokschulden af te lossen”, verklaarde hij. Zijn advocaat benadrukt dat de ‘luxueuze levensstijl’ met een korrel zout genomen moet worden. “Hij woont bij zijn ouders en heeft geen kosten. Dan heb je niet veel nodig om uit te laten schijnen dat het financieel goed gaat met je”, zegt meester Andy Boermans. “De schoenen waren gekocht op vakantie. Ik stel me vragen bij de echtheid er van. En de VIP-tafels in The Villa bekostigde hij niet alleen.”

Vonnis op 3 maart.