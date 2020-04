Dubbel zoveel interesse voor mobilhomes bij Dicar: “Mensen zien reizen in hun ‘kot’ als aantrekkelijke keuze” Wouter Demuynck

16 april 2020

18u18 1 Geel De Geelse mobilhomeverdeler Dicar heeft sinds enkele weken de interesse naar mobilhomes met de helft zien toenemen. Nu een vliegreis naar exotische oorden deze zomer steeds meer een utopie lijkt te worden, blijkt in je eigen ‘kot’ reizen een aantrekkelijke keuze voor vele Vlamingen.

Over onze reisplannen deze zomer is er nog veel onduidelijkheid wegens de vaak veranderende maatregelen. Die onzekerheid wekt bij heel wat mensen de interesse op om een mobilhome te huren of te kopen.

Dat merkt ook Dicar, een van de grootste verders van mobilhomes in ons land met ook nog een vestiging in Drongen, nabij Gent. De website ontvangt tegenwoordig meer dan het dubbel aantal geïnteresseerden die op zoek zijn naar informatie over mobilhomes en ook het mailverkeer kent een sterke stijging.

Hygiëne en sociale afstand onder controle

Volgens zaakvoerder Dirk Van Eyck biedt een mobilhome in tijden van corona dan ook meerdere voordelen. “Een beetje logisch nadenken leidt voor veel mensen naar de aankoop van een motorhome. Je blijft er in zekere zin mee in je kot en je kan je bestemming aanpassen aan de regels van het moment. Veel mensen willen wat zekerheid over hun vakantie dit jaar. Dan is reizen in uw eigen ‘kot’ een zeer aantrekkelijke keuze. Met een motorhome hoef je zelfs niet te wachten tot de zomer. Vanaf het moment dat de regering het toelaat, kan je nog dezelfde dag vertrekken. Die vrijheid spreekt steeds meer tot de verbeelding. Bovendien heb je de hygiëne en de sociale afstand helemaal onder controle”, aldus Van Eyck.

“Ik hoor veel mensen die duidelijk maken dat ze geen zin hebben aan buffetten waar honderden mensen passeren. Ze zijn ook bang van volle vliegtuigen en lange wachtrijen op luchthavens. Zij zien in een mobilhome een unieke kans om zeker te zijn van de hygiëne en de privacy. Ik merk duidelijk dat de mensen op hun vakantie écht rust willen vinden na stresserende maanden. In een motorhome weten ze zich vrij van zorgen over besmettingen en grote massa’s.”

Meer dan 650 kampeerwagens

Ook de verhuuraanvragen stijgen, al denkt de meerderheid van de klanten toch aan een aankoop - al dan niet tweedehands. “Blijkbaar zit de overtuiging er bij velen in dat dingen zoals corona in de toekomst wel meer kunnen voorkomen. Ook de vaststelling dat verzekering en belasting op een motorhome meevallen doet mensen nadenken over een aankoop. De jaarlijkse waardevermindering is zeer beperkt. Eens de mobilhome aangekocht is staat hij bovendien het ganse jaar paraat om te vertrekken voor korte of lange vakanties.”

Een fysiek bezoek aan de toonzalen van Dicar is momenteel nog niet mogelijk. Wanneer de toonzaal kan openen, zal het bedrijf bezoek op afspraak aanbieden. Met een stock van meer dan 650 kampeerwagens vormt bevoorrading geen probleem. De verkoop van mobilhomes zit bovendien al langer in de lift. “De markt groeit sinds 2009 jaarlijks met zo’n 6 procent. Met Dicar zitten we aan gemiddeld 18 procent groei per jaar. Jaarlijks zien wij hier 2.200 mensen met een nieuwe mobilhome vertrekken, waarvan een 600-tal tweedehandse.”